HAL draagt de ‘Rotterdam’ over aan Fred. Olsen Cruises

Het voormalige vlaggenschip van de Holland America Line, het cruiseschip Rotterdam, is samen met het zusterschip Amsterdam overgedragen aan de Britse rederij Fred. Olsen Cruises.

In augustus deed de MS Rotterdam voor de laatste keer Rotterdam aan. (Foto Port of Rotterdam)

De HAL-schepen, met accommodatie voor 1400 passagiers, worden respectievelijk herdoopt in Borealis en Bolette.

Na een opknapbeurt bij de Babcock-werf in het Schotse Rosyth zullen de twee 238 meter lange en 32 meter brede cruiseschepen de in de jaren ‘70 gebouwde Black Watch en Boudicca gaan vervangen. De Rotterdam en Amsterdam zijn respectievelijk in 1997 en 2000 in Italië van stapel gelopen bij Fincantieri.

Vlak voor de overdracht aan Fred. Olsen hebben de beide schepen nog een bezoek gebracht aan de cruiseterminal op de Wilhelminakade in Rotterdam. Kort daarop gingen ze voor inspectie in dok bij Damen Verolme in de Botlek. Hierna zette de Rotterdam koers naar Rosyth, terwijl de Amsterdam voor anker ging bij Scheveningen.

Op de Babcock-werf worden de zusjes aangepast aan de eisen van de nieuwe eigenaar en in de huiskleuren van Fred. Olsen Cruises gezet.

Uit de HAL-vloot zijn intussen ook de Veendam en Maasdam verdwenen. Deze cruiseschepen zijn verkocht aan een Griekse reder en herdoopt in Aegean Majesty en Aegean Myth. De Holland America Line heeft bekendgemaakt dat in het seizoen 2021 vijf van haar schepen cruises in Europese wateren gaan maken. Dit zijn de Zaandam, Westerdam, Zuiderdam, Nieuw Statendam en de nieuwe Rotterdam. (Paul Schaap)