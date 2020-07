Schuttevaer Premium Bijzonder zeildoek voor Time is Money Facebook

VREESWIJK 22 juli 2020, 20:00

Het parlevinkerbootje Time is Money van Wim van Hooren heeft onlangs een bijzonder zeildoek voor de rolluiken gekregen. Het bootje ligt sinds 2016 op de museumwerf in Vreeswijk en met het nieuwe doek lijkt het net of de producten van de parlevinker altijd voor het grijpen liggen.