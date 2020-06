Schuttevaer Premium Loods op tanker vervolgd vanwege zware aanvaring Facebook

Het Openbaar Ministerie in Mannheim stelt vervolging in tegen een loods op de Rijn vanwege het in gevaar brengen van het scheepvaartverkeer. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van een zware aanvaring tussen de tanker waarop hij voer en een passagiersschip.

1 / 1 Loods De Rijn bij Speyer (foto Wikipedia-Storfix) Loods De Rijn bij Speyer (foto Wikipedia-Storfix)