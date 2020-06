Schuttevaer Premium Trouwen in coronatijd: ‘Het was fantastisch’ Facebook

Twitter

Email VREESWIJK 05 juni 2020, 09:24

Crisistijd of niet, ook in deze tijd stappen schipperskinderen vastbesloten in het huwelijksbootje. Twee van hen, Ruben Pulleman uit Rottum en Marilène Hoogendoorn uit Werkendam deden dit afgelopen donderdag 28 mei. ‘Het was misschien heel anders dan een doorsnee bruiloft maar het was zo gaaf! Echt waar.’ De dag erna kochten ze hun eigen schip.