FIOD onderzoekt 'corruptie' bij Damen Shipyards

Bij een inval van de FIOD bij Damen Shipyards in Gorinchem is vrijdag 13 januari een bedrijfspand doorzocht en administratie in beslag genomen, bericht de zakensite Quote. De inval is bevestigd door het bedrijf dat zelf geen commentaar geeft. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om ‘buitenlandse corruptie'.