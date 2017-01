IJs stremt meer Franse kanalen

Diverse Franse kanalen zijn gestremd vanwege ijsgang. Vorige week ondervond de scheepvaart al veel hinder, met name bij automatische sluizen waar ijsschotsen de deuren blokkeerden.

Het canal du Centre, canal latéral à la Loire, canal latéral à la Marne, canal des Ardennes, canal latéral à l'Aisne, canal de la Sambre à l'Oise, canal de Saint-Quentin, canal de l'Aisne à la Marne en canal entre Champagne et Bourgogne zijn nu geheel of gedeeltelijk dicht. Op het canal de l'Oise à l'Aisne waren de vaartijden al beperkt van 8 tot 18 uur vanwege de inzet van personeel, maar maandag 23 januari is het kanaal vanwege ijs onbevaarbaar, evenals het canal de la Meuse. (AvO)