Visrechten in handen van machtige bedrijven

Twitter

DEN HAAG 10 februari 2021, 20:00

De verhandelbaarheid van visrechten heeft geleid tot een ‘absolute machtspositie’ van enkele grote vermogende partijen in de pelagische visserij, de ververwerkende industrie en de handel. En de verwachting is dat de kottersector dezelfde weg gaat. Dat is ‘onwenselijk en onhoudbaar’, vindt Martin Schilder, die 3 februari aan de Open Universiteit promoveerde op zijn proefschrift ‘Visrechten en verhandelbaarheid in Nederland en Europa’.