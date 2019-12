Schuttevaer Premium Nederlandse kottervloot ziet er in 2030 heel anders uit Facebook

DEN HAAG 17 december 2019, 17:09

De kottersector heeft zijn slagkracht verloren en is de regie kwijt, maar kan over 10 jaar ook weer boven Jan zijn als nu een ferme keuze wordt gemaakt voor samenwerking en kennisdeling. Dat beeld komt naar voren in de langverwachte Kottervisie, een advies aan de minister van LNV voor een duurzame Nederlandse kottervisserij op de Noordzee.

1 / 1 Het verbod op de pulsvisserij heeft een belangrijke pijler onder de duurzame visserij weggeslagen. (Foto Bram Pronk) Het verbod op de pulsvisserij heeft een belangrijke pijler onder de duurzame visserij weggeslagen. (Foto Bram Pronk)