Topvrouw Karin Orsel van MF Shipping Group: ‘De zeevaart levert, wat er ook gebeurt’

De hele keten levert, wat er ook gebeurd, dit mag wel is wat meer in dank af worden genomen.

Altijd moet het zo goedkoop mogelijk, de mensen komen langs de waterkant kijken als de zon hoog aan de hemel staat, met veel wind of mist en hoogwater, laagwater het gaat altijd door, al vriezen bij wijze van spreken je handen van je lijf,

voorts zie je soms 2 of 3 ploegen die je schip laden of lossen.

En altijd gehaast, nooit is tijd om gezellig een stadje of dorpje in te gaan, in u sector worden er steeds meer Zeemanshuizen gesloten.

Toch een leuk artikel en wens ieder veel sterkte in deze barre tijden.