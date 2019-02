Klopt deze kop boven het verhaal wel?

Maar was dat dan de bedoeling om roet te meten .Met het OBM meet je geen roet maar wel de NOX en de PPM .Om roet te meten ,dat gaat niet zo simpel je heb er een hele installatie nodig en dan kom je bij SGS terecht.Maar als je dat dan gedaan hebt, volgens de wettelijke richtlijnen, dan moeten ze het wel erkennen als zijnde type keuring.Het OBM is een mooie methode om aan data te komen hoe het nu werkelijk gesteld is met de uitstoot van de binnenvaart. Dus de minister haalt twee dingen door elkaar.Wil de schipper met een oudere motor (zonder type keuring) wel aan de eisen voldoen dan moet hij SGS laten komen en dan meten.Dit geldt ook als de schipper een nabehandelingssysteem laat plaatsen .Als de uitslag voldoet aan de Europese regelgeving dan moeten ze het wel erkennen.Ook de normering van de CCR is ingehaald door de Europese regelgeving.Ook het havenbedrijf Rotterdam gaat hier aan voorbij. Het havenbedrijf erkend geen Europese Regelgeving (nu geldende norm is Euro stage llla).De overheid zou moeten zorgen dat de Europese Regelgeving nageleefd word. Ik denk dat de Minister nog moet wachten op de gegevens van het project clinsh, want daar doen veel meer schepen aan mee. Schepen die op verschillende brandstoffen varen en met verschillende technieken om de uitstoot te reduceren.De minister zou in contact moeten treden met clinsh voor de data. Om als schipper het gefinancierd te krijgen, zullen de verladers meer moeten gaan betalen. Ook het sloopfonds zou hier uitkomst kunnen bieden.