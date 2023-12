Als het werkt: voorspanning

Metaalverbindingen met bouten en moeren worden meestal inferieur geacht ten opzichte van bijvoorbeeld gelaste verbindingen. ‘Zet het maar even met een boutje vast’, is zo’n uitdrukking van weinig respect voor wat een bout-moerverbinding kan betekenen. Toch kunnen bout-moerverbindingen verrassend sterk zijn, doordat een ingewikkeld krachtenspel optreedt.

Ten eerste bestaan er twee soorten metaalverbindingen. Neem bijvoorbeeld twee huidplaten die met elkaar worden verbonden door bouten aan de ene zijde en moeren aan de andere zijden van de platen. Er kunnen dan twee soorten krachten optreden die de platen weer van elkaar willen verwijderen. De platen kunnen zich verwijderen in de richting van de bout. Maar de platen kunnen ook in hetzelfde vlak ten opzichte van elkaar verschuiven.

Overlappend

Als we met het eerste beginnen: de twee platen worden overlappend gelegd, er wordt door de overlap een doorlopend gat geboord waarin een passende bout wordt gestoken. Aan de andere zijde wordt de moer stevig aangedraaid. Wat dan optreedt is niet zichtbaar, maar wel belangrijk. De twee platen worden op elkaar gedrukt. Er ontstaat spanning tussen de platen. Er gebeurt ook iets anders. De bout wordt een beetje uitgerekt. Dit is het krachtenspel dat optreedt in twee platen die met bouten en moeren bij elkaar worden gehouden.

In eerste instantie ligt het voor de hand te denken dat de platen alleen bij elkaar worden gehouden door de stevigheid van de bouten. Dat is in zekere zin juist omgekeerd. De bouten drukken de platen tegen elkaar aan. Als aan één van de twee platen wordt getrokken, zal de kracht waarmee de platen tegen elkaar aan worden gedrukt verminderen. Dit noemen we ‘voorspanning’.

Uitrekken

Voorspanning wordt ook gebruikt bij betonnen liggers van bruggen bijvoorbeeld, die daardoor sterker worden. De stalen wapeningsstaven in het beton worden daar tijdens het fabricageproces onder spanning ingebracht. Daardoor kunnen zij niet minder krachten aan, maar juist meer.

Terug naar de huidplaten: als zij door de een of andere oorzaak van elkaar worden losgetrokken, zal de kracht hiervoor in eerste instantie afhangen van de kracht waarmee de platen op elkaar worden gedrukt. Zolang de lostrekkracht kleiner is dan de voorspanning die door de bouten wordt aangebracht, zal er zelfs niets zichtbaars gebeuren.

En dan nog vreemder. Het is niet zo dat de bouten heel sterk en stijf moeten zijn. De verbinding doet het beter naarmate de bouten meer als een veer kunnen uitrekken. Zou dit niet het geval zijn, dan zouden de relatief dunne bouten alle krachten voor hun kiezen krijgen en de kracht niet meer aankunnen en dus breken. Als zij flexibeler zijn dan de huidplaten die zij op elkaar houden, moet het verzet tegen het losraken door de platen zelf worden geleverd.

Schuifspanningen

Ook bij schuifspanningen in verschuivende platen treedt iets dergelijks op. Het verzet tegen het van elkaar schuiven wordt geleverd door de wrijving van de ene plaat over de andere. Deze wrijvingskracht is recht evenredig met de krachten waarmee de platen op elkaar worden gedrukt en de oppervlakte van de overlap. Als er dus van voldoende overlap sprake is, hebben de bouten het zelfs eenvoudig. Zij moeten de platen natuurlijk met voldoende kracht op elkaar drukken. Maar daarmee bouwt zich een veel grotere wrijvingskracht op. Dit is vergelijkbaar met een gewicht van een kilo dat op een ruwe ondergrond staat. De kracht om deze kilo horizontaal over de ondergrond te schuiven kan veel groter zijn dan de kracht die het voorwerp van een kilo verticaal naar beneden drukt.

Klinken

Deze theorie is ook van toepassing op het klinken. Ook daar is het aanbrengen van de juiste voorspanning in de klinknagel van eminent belang. Wat er bij bouten gebeurt door het vastdraaien van de moer, eventueel met een momentsleutel, heeft bij klinknagels plaats in een ingewikkeld samenspel van voorverwarming en hameren. Het idee blijft gelijk. In de klinknagel moet voldoende voorspanning worden opgebouwd en daarbij helpt het afkoelen van de nagel. Daardoor krimpt de nagel en zal een voorspanning in de staalplaten overbrengen.

Bij het optreden van loslatende krachten zullen deze eerst de voorspanning afbouwen. Ook hier is het weer zo, dat het klinken niet met superstarre en stevige klinknagels moet gebeuren. Als de klinknagels flexibeler zijn dan de staalplaten die zij tezamen houden, wordt het werk door de platen verricht.

