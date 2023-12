Als het werkt: ammoniak als brandstof (deel 2)

Dan werkt het zo

We hebben vorige week gezien dat ammoniak ook wat anders kan zijn dan een flesje dat we bij de schoonmaakmiddelen in de supermarkt kunnen vinden. Het is een gas dat ongeveer hanteerbaar is als LPG, en dus geen al te gekke opslag nodig heeft. Bovendien kan het in de toekomst worden gemaakt met behulp van de overtollige elektriciteit die windturbines, bijvoorbeeld ’s nachts, opwekken en zo verbranding zonder schadelijke uitstoot mogelijk.