Maritieme start-ups tonen uitvindingen in speciaal Europort-paviljoen

‘Zonder deze uitverkiezing hadden wij nooit op Europort kunnen staan’, is de boodschap van meerdere Rising Stars, jonge bedrijven die zijn uitgekozen om te komen exposeren in een speciaal daarvoor bedoeld paviljoen. De 40ste editie van de internationale maritieme vakbeurs Europort, volgende week in Rotterdam Ahoy, heeft speciale aandacht voor maritieme start-ups. Deense, Britse, Duitse en Nederlandse jonge bedrijven worden in het zonnetje gezet.

Een Searchmaster-zoeklicht op een sleepboot van MHO-Co. Foto Searchmaster

(Robin van den Bovenkamp)