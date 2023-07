‘Dit schip verslijt ik niet meer’

Kielzog

De dag voor de proefvaart met de nieuwe Stage V Caterpillar motor is het hectisch aan boord van de Delta. Werklui proberen alles in orde te maken om die proefvaart soepel te laten verloren. De Delta ligt voor het inbouwen afgemeerd bij TeamCo in Heusden, dezelfde plek waar schipper Jan Vlot (47) zijn nieuwbouwschip in 2009 liet afbouwen.