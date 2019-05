Ruim vol oorlogskinderen Facebook

09 mei 2019, 14:23

Vijf dagen lang 92 ondervoede kinderen in het ruim van hun schip. Dat maakte de toen zevenjarige schippersdochter Anna Moerkerken-Speksnijder uit Krimpen aan den IJssel mee in de hongerwinter van 1944-1945. De Hagenaartjes moesten naar Groningen, waar wél voedsel was. ‘Ze zagen er zo bleek uit, toen wij aan kwamen varen.’

Vijf dagen op stro in een stinkend en donker ruim

Door Dick den Braber

Vanaf haar geboorte voer de nu bijna 82-jarige A. M. Moerkerken-Speksnijder mee op het schip van haar ouders. De luxe motor Bona Spes van 222 ton (37 x 5,05 meter, bouwjaar 1930). ‘Nu heb je schepen van meer dan 3000 ton, maar destijds hadden wij het grootste schip van de Hollandsche IJssel.’

Ze woonde erop met haar vader, moeder en een jonger broertje en zusje. Later kwamen er nog zeven kinderen bij en ging het gezin aan de wal.

De scheepsnaam, latijn voor ‘goede hoop’, bleek ook in de Tweede Wereldoorlog bewaarheid voor de gelovige familie. Moerkerken-Speksnijder: ‘Als ik nu terugkijk, zie ik dat wij overvloed hebben gehad.’ Zelfs in de Hongerwinter, die ruim 20.000 mensen in West-Nederland het leven zou kosten. Vooral in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was de nood hoog.’

Hongerdood

Om kinderen van de hongerdood te redden, vroeg het Rijksbureau voor Voedselvoorziening de kerken om hulp. Dit leidde tot de oprichting van het ‘Interkerkelijk Bureau voor Noodvoedselvoorziening en Kinderuitzending’ (IKB), goedgekeurd door de nazistische Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart.

Het IKB regelde hierop voor 40.000 tot 50.000 ondervoede kinderen uit West-Nederland – de ernstigste gevallen – transport naar het noordoosten van Nederland, waar volop voedsel was. Hiervoor werden vrachtwagens, treinen en schepen ingezet. Een daarvan was de Bona Spes.

Vader Arie Speksnijder (destijds 31) zat er niet op te wachten, bekent zijn dochter. ‘Hij protesteerde behoorlijk. Om vanuit Den Haag in Groningen te komen, moet je het IJsselmeer over. Een groot risico. Maar hij had geen keus, hij kreeg het gewoon opgelegd.’

Samen met zijn neef Jan Heuvelman van de Zwerver uit Ouderkerk aan den IJssel voer Speksnijder naar Den Haag, op woensdag 7 maart 1945. ‘Mijn vader had het ruim schoongemaakt, want normaal voeren we zand en grind. Toen wij aankwamen, brachten leden van het IKB stro aan boord. Dat legden ze in het ruim.’

Afscheid

De kinderen stonden intussen op de kade te kleumen. ‘Bleekneusjes tussen de 7 en 12 jaar, denk ik. Ik vond ze zo zielig. Zij stonden daar met witte gezichtjes, terwijl wij bloosden van gezondheid. Doordat wij met ons schip overal kwamen, kon mijn vader met ruilhandel genoeg te eten regelen.’

Daar kwam nog bij dat zij veilig bij haar ouders bleef. De kinderen op de wal moesten zonder vader en moeder vertrekken, onder leiding van rooms-katholieke nonnen en protestantse vrijwilligers. ‘Veel kinderen namen huilend afscheid. Ze hadden geen idee hoe lang ze gescheiden zouden blijven.’

De kinderen – 186 in totaal – kregen, verdeeld over de Bona Spes en Zwerver, allemaal een plaatsje in de buik van het schip. Ook Anna belandde er bijna: ‘Ik hield een bundeltje kleding van een meisje vast, omdat ze even naar de wc moest. Vervolgens wilde een zuster mij meetrekken. “Nee nee, deze is van mij”, zei mijn moeder.’

Kort na vertrek richting Groningen kwam moeder Speksnijder met een grote verrassing: voor elk kind een beker melk. ‘De distributiebonnen hiervoor had ze in weken bij elkaar gespaard.’

Nonnetjes

In het ruim zelf lag enkel stro. ‘Geen tafels, stoelen of speelgoed. De kinderen hadden alleen een dekentje en een stel schone kleren bij zich.’

In het ruim stonden, afgeschermd met houten schotten, drie emmers die als toilet dienden. De luiken waren dicht, waardoor de kinderen de hele dag in het duister zaten. ‘Anders kon er buiswater in het ruim slaan. Verder was het natuurlijk winter, terwijl ze geen verwarming in het ruim hadden.’

De oversteek van het IJsselmeer volgde anderhalve dag na inscheping. Tussendoor kregen de kinderen tweemaal eten: ‘s woensdagsavonds van de Centrale Keuken, donderdagmiddag van het Rode Kruis. ‘Dat was goed eten, maar veel kinderen werden er misselijk van: die maagjes waren het eten niet meer gewend.’

Om met windkracht 7 het IJsselmeer over te steken vonden de schippers te gewaagd. ‘We voeren daarom die nacht eerst richting Enkhuizen, met de kop op de wind. Dan heb je weinig last.’

Na een halve dag wachten bij Enkhuizen ging de wind liggen. De overtocht naar Lemmer in Friesland leverde niettemin vijf zeezieke meisjes op. Een dokter die na aankomst aan boord kwam, haalde de vijf naar een Rode Kruisziekenhuis om aan te sterken. De andere kinderen kregen een feestmaal. ‘Des middags was er stamppot met echte aardappelen, fijne knolletjes en heusch vleesch’, schrijft pater George Thoen in zijn reisverslag.

Moerkerken-Speksnijder liep het feestmaal mis. ‘Wij leefden in de roef en hadden zelf goed te eten.’ Wel klom ze onderweg af en toe in het ruim om met de kinderen te praten. ‘Ik was nieuwsgierig naar ze. En had medelijden met ze.’

Opgeblazen

Ook de tocht door Friesland naar Groningen liep niet gemakkelijk. Doordat de bezetter land onder water had gezet, konden de schippers lastig zien waar de vaargeul lag. Verder verhinderde een opgeblazen brug de doorgang. Ook sluis Gaarkeuken bleek kapot gebombardeerd.

Maar op zondagavond 11 maart kwamen de schepen met hun kostbare lading aan in Groningen. Na vijf dagen in het koude ruim werden de kinderen verlost en na een gezamenlijke overnachting in Groningen waaierden ze uit. De katholieke kinderen gingen naar pleeggezinnen in de stad, doopsgezinde kinderen gingen naar Stadskanaal en de protestantse kinderen naar Slochteren en Siddeburen.

Stinkboot

Moerkerken-Speksnijder haalt brieven tevoorschijn die pater Thoen naderhand aan haar ouders heeft doorgestuurd. ‘Als ik terugkom dan gaat ik niet meer met een boot’, verzucht een jongetje, Piet, in een krabbel aan zijn achtergebleven ouders in het Westen. ‘Ik ben zo misselijk geweest. Maar afijn, ik ben er…eindelijk. Ik heb het heel goed. Ik zeg gewoon ome Jan en tante Greé.’

Zijn broertje Antoon bewaart ook geen al te beste herinneringen aan de reis.

‘Wij zijn vijf dagen onderweg geweest in die stinkboot. We hebben wel goed te eten gehad, maar stinken dat het dee.’

Over zijn verblijf erna oordeelt hij milder: ‘Ik heb het hier zoo goed. We hebben een mekano en een doomienee-spel en een potje inkt gehad. Nu ga ik maar eindigen want ik ga speelen.’

Hun oudere zus Annie beschrijft gedetailleerd al het eten dat ze in Groningen kreeg. ‘Om 4 uur heb ik iets gehad, dat ik in geen tijd gegeten heb. Twee boterhammen met boter erop en op de een zat sjokolade en op de andere sjem.’

Dat het ruim van de Bona Spes stonk, na vijf dagen 92 kinderen en hun leiders te hebben geherbergd, kan Moerkerken-Speksnijder beamen. ‘De kinderen hadden overgegeven, geürineerd en misschien nog wel meer. Er stonden maar drie wc-emmers en ze moesten alles in het donker doen. De luiken gingen maar af en toe open om wat te luchten. Voor we terugvoeren heeft mijn vader het ruim flink moeten boenen. Volgens mij hebben we aardappelen teruggevaren naar het Westen.’

Als ze de spontane brieven terugleest, moet ze glimlachen. ‘Ze hadden het zo triest, maar daarna zó goed! Ze bloeiden helemaal op.’