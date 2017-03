Wijnne Barends bestelt zes Lady-H schepen in India Facebook

Rederij Wijnne Barends heeft de Indiase scheepswerf Chowgule & Company opdracht gegeven voor de bouw van zes identieke energiezuinige shortsea-schepen. De nieuwbouwschepen worden toegevoegd aan de bestaande Lady-H serie van acht schepen die eerder in China werden gebouwd.

‘Gebouwd in buitenland, maar volledig Noord-Nederlandse schepen'

Voorbereid voor Tier III-norm



Door Dirk van der Meulen

‘Bouwen in het buitenland is dus voor Wijnne Barends niet vreemd', zegt financieel directeur Erik Baar van de rederij in Delfzijl. ‘Maar verder zijn het volledig Noord-Nederlandse schepen. Alle equipment komt hier vandaan, de engineering is van Conoship. We zouden ze graag hier laten bouwen, maar de prijs van de manuren maakt het verschil.'

De werf Chowgule & Company heeft zich volgens Baar ruimschoots bewezen met schepen voor andere Nederlandse rederijen. Wijnne Barends zorgt voor eigen bouwtoezicht ter plaatse.

Tier III-norm

De schepen, met een draagvermogen boven de 4200 ton en een lengte van 98 meter, zijn voorbereid om te voldoen aan de verhoogde milieueisen die gelden voor nieuwbouwschepen (Tier III-norm). De norm wordt in 2021 ook van toepassing in het belangrijkste vaargebied van de rederij, de Noord- en Oostzee. Vanwege dit vaargebied voldoen de schepen, met een ruiminhoud van ruim 6000 kuub, tevens aan de hoogste Zweeds/Finse ijsklasse.

De oplevering van het eerste schip staat gepland in het laatste kwartaal van 2018, de andere worden met een interval van vier maanden toegevoegd aan de vloot.

Scrubber

Wijnne Barends zegt fors in te zetten op energiebesparing en zorg voor het milieu. Naast de oplevering in december 2016 van het ms Lady Astrid, het laatste schip in een serie van 12 energiezuinige, bij GS Yard in Waterhuizen gebouwde schepen, heeft zij als enige Nederlandse rederij bestaande kustvaartschepen uitgerust met scrubbers om zonder verandering van brandstof te kunnen blijven voldoen aan de maximale zwavelnorm.

Wijnne Barends is onderdeel van de in Amsterdam gevestigde Spliethoff Group. De groep beheert een vloot van meer dan 100 schepen, waaronder zware-lading-, RoRo- en half-afzinkbare schepen met een draagvermogen van 3000 tot 23.000 ton, onder Nederlandse vlag. De groep bestaat uit Spliethoff's Bevrachtingskantoor, BigLift Shipping, Sevenstar Yacht Transport, Transfennica, Bore en Wijnne Barends.