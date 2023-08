Scheepswerf Jongert eist vernietiging boete van twee ton voor hotelschip

Arbeidsmigranten

We hebben de regels niet overtreden, dus moet een boete van 200.000 euro van tafel. Dat is het standpunt van scheepswerf Jongert Marine & Workboat in Wieringerwerf. De boete is het gevolg van geen gehoor geven aan een eerder opgelegde dwangsom voor illegale huisvesting van arbeidsmigranten op het accommodatieschip Bellini in de haven van Wieringerwerf.