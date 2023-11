Overal waar u vaart: Scheldestremming valt verkeerd

Column

Varen over de Zeeuwse wateren geeft soms wat uitdagingen. Als het geen sluis is die gestremd is door personeelsgebrek, dan is het wel de gehele Westerschelde die gestremd is door storm. Op woensdag 1 november tegen het eind van de middag kregen we het bericht dat door de verwachte storm Ciarán de Westerschelde en het Kanaal Gent Terneuzen vanaf 2 november 03:00 uur zou worden gestremd voor alle scheepvaart. Het tijdstip van de berichtgeving zo kort voor de stremming valt nooit goed. Over dit soort zaken moet tijdig worden gesproken, dit hebben we tijdens de evaluatie van de voorjaarsstormen in 2022 ook zo met elkaar afgesproken.