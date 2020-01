Schuttevaer Premium Euforie in Suriname: eindelijk olievondst voor de kust Facebook

Twitter

Email PARAMARIBO 08 januari 2020, 00:13

Na vele maanden met lede ogen toezien hoe voor de kust van Guyana een aantal keren olie werd aangeboord en dat land nu officieel een olieproducerend land is, is het nu eindelijk raak in Suriname. Het Amerikaanse Apache Corporation en Franse Total S.A. hebben dinsdag 7 januari bekendgemaakt, dat zij met succes olie hebben aangeboord voor de kust van Suriname.

1 / 1 Bron: Total Bron: Total