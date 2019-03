Schuttevaer Premium Havenarbeiders leggen werk neer: AOW naar 66 jaar Facebook

Arbeiders in de haven van Rotterdam en Amsterdam legden vanaf zondagnacht het werk neer om hun eis voor de bevriezing van de AOW-leeftijd kracht bij te zetten. De acties begonnen om middernacht, omdat de nachtdienst bij uitstek een voorbeeld is van zwaar werk dat na je 66e niet meer te doen is, aldus vakbond FNV.