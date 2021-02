Schuttevaer Premium Is de brug te laag of het schip te hoog? Facebook

ROTTERDAM 02 februari 2021, 12:30

Uit cijfers van verzekeraar EOC blijkt dat jaarlijks gemiddeld elke drie weken wel een schip schade oploopt door een aanvaring met een kunstwerk als een brug of een sluisdeur. En deze schadelast stijgt. EOC is nader in de cijfers gedoken om de oorzaak van deze aanvaringen te onderzoeken. De uitkomst is verrassend.