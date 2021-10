Proefvaartkapitein stuurt genodigden van de brug Facebook

HEUSDEN 10 oktober 2021, 12:00

Een proefvaartkapitein moet over stalen zenuwen en veel geduld beschikken. Hij vaart met een schip dat nog nooit heeft gevaren. In het bijzijn van soms tientallen gasten, die geen benul hebben van spannende omstandigheden. Rederijkapitein Douwe Oosterhuis zag ooit hoe een getergde collega iedereen van de brug stuurde.

1 / 1 De 558 teu Reggeborg was, evenals het zusterschip Reestborg, een voor die tijd nieuw type 'open top' containerschip, waarbij het laadruim niet was voorzien van luiken maar van doorlopende containerstellingen. (Foto Henk Zuur) De 558 teu Reggeborg was, evenals het zusterschip Reestborg, een voor die tijd nieuw type 'open top' containerschip, waarbij het laadruim niet was voorzien van luiken maar van doorlopende containerstellingen. (Foto Henk Zuur)

Oosterhuis was betrokken bij de oplevering van de Reestborg en Reggeborg (bouwnummers 1020 en 1021) die in 1994 van stapel liepen bij de toenmalige Scheepswerf Verolme in Heusden. Voor de afbouw werden ze naar Wilton-Fijenoord in Schiedam gesleept. Tussen Heusden en Schiedam ligt een aantal vaste bruggen waar de zeeschepen compleet afgebouwd niet onderdoor zou kunnen. Zelfs de casco’s waren te groot om zonder ballast de bruggen te passeren. De schoorstenen en dekhuizen werden apart op een ponton naar Schiedam gebracht. De afbouwperiode duurde ongeveer twee maanden.

