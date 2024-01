VIDEO: Britse mijnenjagers in aanvaring in Bahrein

De aanvaring gebeurde toen de Chiddingfold achteruit sloeg in een manoeuvre om langszij de Bangor af te meren. Rear admiral Edward Ahlgren, commandant Operaties, meldt dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het incident. De Chiddingfold liep slechts lichte schade op en blijft operationeel. De Bangor heeft een aanzienlijke rompbeschadiging opgelopen. Het is onduidelijk hoelang het zal duren voordat het schip weer operationeel is.

Ahlgren benadrukte dat de oorzaak van het incident nog moet worden vastgesteld. ‘We trainen ons personeel volgens de hoogste normen en handhaven strikt de veiligheidsnormen voor machines. Maar helaas kunnen incidenten van deze aard nog steeds gebeuren’, aldus de admiraal.

Operatie Kipion

In de tussentijd benadrukte Ahlgren dat het Verenigd Koninkrijk een cruciale rol zal blijven spelen in het waarborgen van de veiligheid van de koopvaardij in de regio. De mijnenjagers worden ingezet in het kader van Operatie Kipion, de permanente aanwezigheid van de Britse marine in de Golfregio.

The gaping hole left in HMS Bangor’s fibreglass hull after HMS Chiddingfold reversed into her. The fiasco means two of the three Royal Navy mine hunters taking part in #OperationKipion are out-of-action. pic.twitter.com/BXipHv6zDU — Ian Fraser (@Ian_Fraser) January 20, 2024

De HMS Bangor en HMS Chiddingfold maken deel uit van een groep mijnenjagers in Operatie Kipion. Andere schepen in deze operatie zijn het Type 23-fregat HMS Lancaster en het Bay-klasse landingsvaartuigdok RFA Cardigan Bay.

HMS Chiddingfold is een Hunt-klasse mijnenbestrijdingsschip dat al sinds 1984 in dienst is. De Sandown-klasse mijnenjager HMS Bangor werd in 1999 in gebruik genomen. Ondanks dit ongeluk blijven beide schepen belangrijk in de operaties in het gebied.