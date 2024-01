Rijkswaterstaat test laserbarrière bij stuw Lith op de Maas om veiligheid te verhogen

Laserhulp vaarroute

Rijkswaterstaat experimenteert met een laserstraal als vaarwegmarkering bij de stuw van Lith in de Maas. Van maandag 22 januari tot 1 maart wordt de laserstraal bij mist en in de donkere uren over de vaarweg geprojecteerd. Volgens Rijkswaterstaat kan de laser helpen de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas veiliger te maken.