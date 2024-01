Sluizen langs Markermeer dicht door kans op zuidwesterstorm

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de schutsluis in de Broekerhaven in Stede Broec vandaag weer gesloten, omdat er zondag kans is op zuidwesterstorm. Die zou voor wateroverlast kunnen zorgen. Op verzoek van de havenmeester is ook de Grote Sluis in Hoorn weer gesloten, aldus het schap.

Het waterpeil van het Markermeer is sinds begin deze maand flink gezakt, maar nog steeds verhoogd. Omdat het nu al flink waait zullen de peilen van zowel het IJsselmeer als het Markermeer de komende dagen niet verder zakken, volgens Rijkswaterstaat. Het water wordt opgestuwd door harde windvlagen en daardoor kan in de buitendijkse gebieden opnieuw sprake zijn van hoogwater in het weekend. Door de sluizen te sluiten voorkomt het waterschap dat ook binnendijks weer hoogwater optreedt.

De gemeente Edam-Volendam besloot eerder deze week al om de 2600 big bags die tegen hoogwater in Volendam waren geplaatst te laten staan. De zakken staan op de Slobbeland en het Zuideinde. De gemeente laat de zandzakken in elk geval staan, totdat er geen verhoogde waterstand meer is op het Markermeer. Het waterschap verwacht dat de vrijdag gesloten sluisdeuren dinsdag weer open kunnen.

Afgelopen maandag openden meerdere sluizen langs het Markermeer pas weer, sinds ze eind vorig jaar waren gesloten om de extreem hoge waterstand op het meer.