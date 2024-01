Schippersvrouw overlijdt na val op containerschip

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt dat een vrouw van 30 jaar woensdag overleden is op een binnenschip op de Leie in Vlaanderen. Belgische media melden dat de vrouw ongelukkig ten val kwam toen het schip waarop zij voer een lage brug passeerde.

Het ongeval gebeurde woensdag 10 januari rond 18.00 uur toen het schip in de opvaart was. De vrouw stond voorop het schip toen dat in Wevelgem onder een lage brug doorvoer. Ze stootte met haar hoofd tegen de brug en kwam daarbij hard ten val. Haar man alarmeerde de hulpdiensten maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw komt uit de provincie Antwerpen. Onderzoek van het parket wijst uit dat het inderdaad om een ongeval gaat.