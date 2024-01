Beatrixbrug

De komende dagen is scheepvaart op de Zaan gestremd doordat de Beatrixbrug in Zaandam niet meer open kan na koperdiefstal. De dieven sloegen in de nacht van dinsdag op woensdag hun slag op de brug die deel uitmaakt van het Wilhelminacomplex, laat een woordvoerder van de gemeente Zaanstad weten na berichtgeving door NH Nieuws.