Stremming sluis Macharen door mechanisch defect

De haven van Oss is onbereikbaar geworden vanwege uitval van sluis Macharen in het Burgemeester Delenkanaal. Het is nog niet bekend wanneer de sluis weer gaat schutten.

De sluis bij Macharen in Noord-Brabant is sinds maandagavond 8 januari gestremd. Het gaat volgens een woordvoerder van de gemeente Oss om een mechanische storing en technici werken momenteel aan een oplossing. Volgens de woordvoerder wordt de reparatie echter bemoeilijkt het hoge waterpeil aan de buitenkant van de sluis. Om het euvel te verhelpen moet het waterpeil in de Maas zo’n 50 centimeter zakken. De afvoer in de Maas is aan het dalen, maar de woordvoerder kan nog niet zeggen wanneer de waterstand voldoende zal zijn gezakt. Dit hangt onder meer af van de situatie bij de stuw van Lith.

