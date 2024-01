Rijkswaterstaat zet tijdelijke veerpont in bij Maastricht voor werkzaamheden

Rijkswaterstaat zet op de Maas in Maastricht een tijdelijk veerpontje in. Het pontje wordt gebruikt voor het overzetten van personeel en materieel voor het werk aan twee dammen in Bosscherveld.

In Bosscherved is een aannemer samen met militairen van Defensie bezig met de bouw van een nooddam in een waterloop, waarlangs woonboten zijn afgemeerd. Een dam in die waterloop begaf het vorige week woensdag. De nooddam moet ervoor zorgen dat de instroom van water zoveel mogelijk wordt tegengehouden.

Stroomsnelheid verlagen

Rijkswaterstaat verwacht dat de nooddam maandagavond klaar is. Het werk verloopt voorspoedig. Wel wordt de druk van instromend water op het kleiner wordende gat steeds groter, zei een woordvoerder van RWS. Maar hij verwacht niet dat de toegenomen waterdruk een probleem voor de aannemer is. De aanleg van de nooddam is nodig om de stroomsnelheid te verlagen. Pas dan kan worden begonnen met de reparatie van de kapotgeslagen overlaatdam.

Een overlaat is een waterkering, die het mogelijk maakt dat erg hoog water over de rand weg kan stromen naar een groen achtergebied, zoals in het Maastrichtse Bosscherveld. Een soort overloopgebied, waarin een geul is gegraven die weer uitmondt in de Maas. Deze overlaat was door het woest stromende water van de afgelopen week echter voor twee derde deel weggeslagen. Afgelopen weekend hebben Chinookhelikopters van Defensie het gat in de overlaat grotendeels opgevuld met zware stenen. Daardoor nam de stroomsnelheid van het water af.

Noodbrug overwogen

Wanneer het herstel van de overlaat begint, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Datzelfde geldt voor een verderop gelegen brug, die op instorten staat. Er wordt overwogen om daar een noodbrug aan te leggen. De brug raakte ontwricht toen daar vorige week een op drift geraakte woonboot tegen aan botste. Die was door het wild stromend water meegesleurd na het breken van de overlaat.