Panamakanaal laat 16 januari weer meer schepen toe 

Door aanhoudende droogte was het gebruikelijke aantal doorvaarten gehalveerd van 36 zeeschepen naar 18 per dag. De waterstand in het voedende Gatun-meer was zo laag dat het onvoldoende water kon leveren en schutverliezen tot een minimum moesten worden beperkt. Er is gemiddeld 190 miljoen liter water nodig voor elke kanaalpassage.

De maatregel zou tot 1 februari van kracht zijn, maar doordat het de afgelopen weken meer heeft geregend dan verdacht, wordt al eerder een versoepeling toegepast.

De Panama Canal Authority (ACP) waarschuwt echter dat de problemen nog lang niet voorbij zijn. ‘Als de regenval stagneert, zullen we opnieuw moeten ingrijpen. En de beperkingen ten aanzien van de diepgang van de schepen, blijven voorlopig gehandhaafd.’

4 miljoen euro

Sinds april geldt een maximale diepgang van 44 voet in plaats van 50 voet. Hierdoor kunnen schepen aanmerkelijk minder lading meenemen dan gebruikelijk. De extra kosten worden doorberekend aan verladers. Dat geldt ook voor de bedragen die worden betaald om met voorrang de vaarverbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan te passeren. Daarvoor worden bedragen tot vier miljoen euro neergeteld.

Het alternatief is dat schepen de lange omweg moeten maken via Kaap Hoorn, de zuidpunt van Zuid-Amerika.

