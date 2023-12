Verdacht schip MSC in haven Antwerpen weer vrijgegeven

Een containerschip dat op de Noordzee voor anker moest gaan liggen na een bommelding bij de Antwerpse autoriteiten is vrijgegeven. De Belgisch vervoersdienst FOD Mobiliteit heeft daartoe besloten nadat uit onderzoek was gebleken dat de bommelding ‘niet geloofwaardig’ was.

Het schip was op 9 december uit Turkije vertrokken. Het was de bedoeling dat de MSC BHAVYA 5 woensdag zou aanmeren in de haven van Antwerpen, maar na de bommelding moest het schip van de autoriteiten voor anker gaan liggen op de Noordzee. Het mocht de Westerschelde niet opvaren.

Eind vorig jaar moest het containerschip de MSC Lorena in Vlissingen een tijd aan de kant liggen nadat er bij de Belgische politie een bommelding voor het schip was binnengekomen. Die bleek vals te zijn. Wel werd ruim 2400 kilo cocaïne gevonden op de MSC Lorena.