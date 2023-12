Redding in de kerstnacht op Oostzee

Maandag om twee uur ’s nachts meldde de bemanning van het baggerschip zich bij het

coördinatiecentrum in Bremen dat op haar beurt het DGzRS station op het eiland Greifswalder Oie

waarschuwde. Het schip bevond een kleine vijf mijl ten zuidoosten van het eiland. Vanaf Greifswald

Oie voer de reddingskruiser Berthold Beitz het schip tegemoet.

Bij windkracht 7 à 8 en golven tot drie meter slaagde Berthold Beitz er desondanks vlot in, langszij

vast te maken aan het baggerschip en twee mensen over te zetten. Die namen de eerste verzorging

op zich. Intussen was ook een SAR helikopter van Northern Helicopter op weg. Die zette een

noodarts af op het schip. Na verdere verzorging werd de patiënt aan boord van de helikopter

gebracht en naar een ziekenhuis vervoerd. De redders meldden zich om tien voor vier weer op het

station in de vluchthaven van Greifswalder Oie.