Rotterdamse raad wil door met aanleg derde brug over Nieuwe Maas

Rotterdam gaat vol voor een derde brug over de Nieuwe Maas. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde in de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 december in met het plan van wethouder Karremans. De nieuwe oeververbinding moet 1,3 miljard euro gaan kosten.

De goedkeuring van de gemeenteraad is een belangrijke stap voor het plan. De Rotterdamse coalitiepartijen (Leefbaar, VVD, D66 en Denk) stemden voor, net als de ChristenUnie en Forum voor Democratie. Waarmee 21 van de 33 stemmen voor het plan bleken.

Het AD meldt dat ‘met het besluit begint een “plan- en studiefase” van vier jaar, waarvoor 70 miljoen euro wordt uitgetrokken. Daarna zal veel meer duidelijk zijn over hoe de brug eruit moet gaan zien en moet het finale bouwbesluit nog worden genomen. Als alles volgens plan verloopt, zou de brug in 2033 af moeten zijn.’

Plannen nieuwe brug

De nieuwe brug moet de wijken De Esch (noordoever) en Veranda (zuidoever) verbinden en is onderdeel van een groter plan om de noord- en zuidkant van de stad beter te verbinden. Naast het bouwen van de brug wil de gemeente binnen dit plan ook 30.000 woningen komen.

Vooraf aan deze stemming in de gemeenteraad waren er diverse inspraakrondes. Buurtbewoners beklaagden zich over de plannen van de nieuwe brug. Zij vrezen veel overlast, omdat er op de brug ook ruimte is voor de auto. Hun voorkeur ging uit naar een tunnel voor het OV.

Ook de binnenvaartsector beklaagde zich al meerdere keren over de plannen van een brug. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland mag de brug geen pijlers hebben in de Nieuwe Maas, want dat is CCR-regelgeving. ‘De CCR stelt deze eis aan alle nieuwe bruggen op de Rijn, tot aan open zee’, zei Ronald Versloot op een van die inspraakavonden. Vanuit de Algemeene Schippers Vereeniging klonk een zelfde geluid. ‘De branche maakt duidelijk dat een brug niet slim is. Kies voor een tunnel, dan ben je overal vanaf’, zei Machiel Smitsman eerder.

En ook Havenmeester René de Vries noemde een nieuwe brug over de Nieuwe Maas gevaarlijk. Alphatron Marine stuurde tevens een brief aan de gemeente. Het bedrijf is bang dat het moet verhuizen voor de aanleg van de nieuwe brug.

Toch geen tunnel

Dat Rotterdam voor een brug gaat en niet voor een tunnel heeft vooral te maken met geld. In een uitgebreide MIRT-verkenning werden vijf opties onderzocht. Drie daarvan betroffen een brug en twee een tunnel. De voorkeur van wethouder Vincent Karremans ging uit naar een brug. De tunnel was een te dure en daarom onhaalbare optie. Het lukte Karremans om geld van het Rijk te krijgen voor de aanleg van een brug, voor een tunnel was hem dat niet gelukt zei hij steevast. De kosten van de brug worden geschat op bijna 1,3 miljard euro, 634 miljoen daarvan wordt door het Rijk bijgedragen.

