Aan de reis: oliehandel onzeker over economie

Marktinzicht

De olieprijzen waren afgelopen week heftig in beweging, maar sloten de week praktisch onveranderd af op $ 76,55 en $ 71,43 per vat voor respectievelijk Brent- en WTI-crude. Dit na een abrupte daling op vrijdag, vanwege een publicatie van de New York Federal Reserve, die voor de derde opeenvolgende maand een afname in de vraag naar olie liet zien. De zwakke olieprijs is een teken van onzekere vooruitzichten in de wereldeconomie.