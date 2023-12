City Barging vervoert Amazon-cadeaus door Amsterdam

Amsterdamse vervoerder City Barging heeft een bijzonder transport uitgevoerd over de Amsterdamse grachten. In het kader van een publiciteitsstunt van webshop Amazon vervoerde een elektrische City Tug gigantische kerstcadeaus.

Zowel de beunbak Antje Rutte 27 als de duwboot City Tug 2 was voor de gelegenheid voorzien van kerstversiering. ‘We zijn benaderd door een reclamebureau. Wij kunnen vrijuit over de Amsterdamse grachten vervoeren en waren de geschikte vervoerder hiervoor’, vertelt Rick Rutte, een van de directeuren van City Barging. Omdat het duwstel niet langer is dan 20 meter is geen ontheffing nodig voor vervoer over de grachten.

In totaal beschikt City Barging over 20 beunbakken van 65 ton voor kleinschalig vervoer. ‘Daarmee richten we ons vooral op bouwmaterialen door de stad en ook vervoeren we afval van de Amsterdamse horeca.’

De twee elektrische City Tugs hebben elk 240 kW vermogen en voldoende batterijcapaciteit om een hele dag te varen.