Vertom Joy elf jaar na kiellegging gedoopt

Roerige start

Bevrachter Vertom in Rhoon heeft vrijdag 8 december in Vlissingen een bijzonder schip gedoopt, de Vertom Joy. Dat gebeurde samen met de partners ECL, Vertraco Shipping en Schram Shipping. Het schip werd 10 jaar geleden op stapel gezet in Kampen, maar bleef als gevolg van faillissementen lang onafgebouwd.