Ambrey: vrachtschepen in Rode Zee belaagd door gewapende mannen

In de Rode Zee zijn bij Jemen twee vrachtschepen belaagd door gewapende mannen met speedboten meldt het scheepvaartbeveiligingsbedrijf Ambrey. Daarbij is het met een tanker die onder de vlag van de Marshalleilanden vaart, tot een vuurgevecht gekomen tussen de bemanning van een speedboot en beveiligers aan boord. De tanker was naar verluidt met vliegtuigbrandstof van India op weg naar het Suezkanaal en Europa.

Ambrey maakte korte tijd later melding van een onder Maltese vlag varende bulkcarrier die door gewapende mannen in speedboten zou worden belaagd.

Amerikaanse media berichten dat een schip dat brandstof vervoert in de Rode Zee met raketten werd aangevallen, maar de raketten misten doel. Anonieme bronnen zeggen dat bij het incident door een Amerikaans marinevaartuig bovendien een drone is neergehaald. Het is niet duidelijk of het hier om hetzelfde vrachtschip gaat dat volgens Ambrey door speedboten werd belaagd.

Cruciale scheepvaartroute

De met name voor brandstofleveringen aan Europa cruciale scheepvaartroute door de Rode Zee wordt al enige tijd bedreigd door de Houthi’s in Jemen. Zij vormen een grote bevolkingsgroep die niet soennitisch is en door sjiitisch Iran wordt gesteund in de slepende burgeroorlog in het land. Ze hebben naast hun stamgebieden in het noorden ook de hoofdstad Sanaa en de westkust in handen.

De Houthi’s hebben zich fel gekeerd tegen de Israëlische aanvallen op Palestijnen. Ze hebben raketten op de Israëlische haven Eilat afgeschoten en bedreigen sinds oktober de scheepvaart in de Rode Zee. Afgelopen maand kaapten ze een groot vrachtschip dat naar de haven Hodeidah is gevoerd.