Houthi-rebellen willen scheepvaart naar Israël platleggen

Rode Zee

Een militaire woordvoerder van de Houthi-rebellen in Jemen heeft scheepvaartbedrijven, ongeacht waar ze gevestigd zijn in de wereld, gewaarschuwd voor samenwerking met Israël. De organisatie dreigt de doorvaart door de Rode Zee naar Israëlische havens te blokkeren als er geen of onvoldoende hulpgoederen naar de Gazastrook worden getransporteerd.