Goeree-Overflakkee: ‘Houd rekening met belangen van vissers bij besluit over bodemvisserij’

De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt demissionair minister Christianne van der Wal goed rekening te houden met de belangen van de vissers bij het nemen van een besluit over een verbod op de bodemberoerende visserij in de Voordelta voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Bij een negatief besluit voor de vissers hoopt de gemeente op een goede compensatieregeling voor de sector.

Van der Wal (Natuur en Stikstof) was aanvankelijk van plan in oktober een verbod in te stellen op de bodemberoerende visserij in een deel van de Voordelta. Dat zou onder meer garnalen- en schelpdiervissers en mosselkwekers treffen. Na druk van onder meer de provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee en visserijorganisaties stelde Van der Wal het verbod uit.

Met het visserijverbod wilde de minister uitvoering geven aan een uitspraak van de rechter. Een aantal natuurorganisaties was naar de rechter gestapt omdat er volgens hen te weinig natuurcompensatie is geweest na de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De rechtbank gaf de natuurorganisaties daarin grotendeels gelijk.

Door het uitstel van het verbod op de bodemberoerende visserij heeft Van der Wal meer tijd om met natuurorganisaties, de visserijsector, het Havenbedrijf Rotterdam en andere betrokken partijen te zoeken naar alternatieve mogelijkheden voor natuurcompensatie.

Ernstige gevolgen

Volgens Goeree-Overflakkee is het de betrokken partijen vooralsnog niet gelukt het op belangrijke punten eens te worden. Daarom richt de gemeente zich met een directe oproep tot Van der Wal. ‘Een gedeeltelijke afsluiting van de Voordelta heeft niet alleen ernstige gevolgen voor de vissers en hun gezinnen, maar raakt de gehele visserijketen en lokale economie. De visafslag Stellendam, scheepswerven, afnemers, transporteurs, winkels, restaurants en consumenten’, zegt wethouder Henk van Putten (visserij).