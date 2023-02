Europa wil verbod op bodemvisserij in beschermde gebieden

'Kwart visproductie EU in gevaar'

De Europese Commissie wil bodemberoerende visserij in Natura 2000-gebieden richting 2030 gefaseerd gaan verbieden. De visserijsector moet ook energie-efficiënter worden en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Volgens de Europese Visserij Alliantie brengen de plannen een kwart van de visvangst in de EU in gevaar.