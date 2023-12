CMB.tech zet vol in op ammoniak en waterstof

‘Ammoniak en waterstof zijn de brandstoffen van de toekomst.’ Dat is de overtuiging van Roy Campe, CTO bij CMB.tech. Dit dochterbedrijf van het Antwerpse rederij-concern CMB, is speciaal opgericht om schone technieken voor de toekomst te ontwikkelen. Het jongste resultaat is de eerste havensleepboot ter wereld op waterstof, de Hydrotug 1.

Campe legt uit waarom CMB niet de focus legt op methanol, zoals bijvoorbeeld Maersk. ‘Ik vind persoonlijk dat je met methanol niets bespaart. Er komt nog steeds koolstof uit de schoorsteen. Je lost er de problemen van de chemische industrie mee op, niet die van de scheepvaart.’

CMB.tech richt zich op waterstof en ammoniak als duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Voor relatief korte vaartrajecten beschouwt Campe waterstof als de optimale keuze. ‘Als schepen dagelijks kunnen bunkeren, bijvoorbeeld in havengebieden, geloven we dat waterstof de gemakkelijkste keuze is.’

Door lokaal waterstof te produceren met behulp van windenergie, kunnen kleine havens hun eigen brandstof produceren. Wat volgens Campe een duurzame toekomst mogelijk maakt voor de scheepvaartindustrie.

Waterstof beperkt

Voor diepzeeschepen omarmt CMB.tech ammoniak. ‘Voor de grote vaart stappen we over op ammoniak als energiedrager. Door stikstof uit de lucht te halen en te combineren met relatief goedkope waterstof, kunnen we ammoniak produceren. Deze brandstof levert bij gebruik in een verbrandingsmotor geen koolstofuitstoot op. De benodigde waterstof komt van een project in Namibië, waar ze waterstof produceren met behulp van een elektrolyser op zonne-energie. Zonne-energie is de goedkoopste bron van energie’, aldus Campe. ‘En in Namibië schijnt de zon 300 dagen per jaar.’

In combinatie met deze productieketen is de exploitatie van een schip op ammoniak volgens Campe goedkoper dan een LNG-, of waterstof-schip.

40 schepen

CMB.tech werkt momenteel aan de bouw van 40 nieuwe schepen op waterstof of ammoniak. Maar Campe schuift methanol niet volledig van tafel. ‘Ik denk dat methanol misschien voor cruise- en baggerschepen wel een oplossing kan bieden.’

