EU-landen verlengen verbod op palingvisserij

Quota

De ministers van visserij uit de EU-landen zijn het in Brussel eens geworden over een verlenging van zes maanden voor het verbod op de vangst van paling. Vanwege de kritieke toestand van de palingstand geldt het verbod zowel in zee als aan de kust en zowel voor professionele vissers als sportvissers. De vangst van tong wordt voor 2024 beperkt.