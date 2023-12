KBN stuurt minister Harbers brief over ‘opgesloten schippers’

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Evofenedex hebben demissionair minister Mark Harbers een brief gestuurd over de benarde positie van tientallen Nederlandse binnenvaartschippers in Vlaanderen. In totaal liggen er zo’n 300 schepen die door de wilde staking van de sluiswachters al dagen geen kant op kunnen.

‘Het water raakt op, het huisvuil stapelt zich op. En dit gooit de planning volledig in de war. Zeker in deze tijd hebben schippers een planning voor ogen waarbij ze rond kerst stilliggen. Als je dan dagen ergens vastligt, is dat heel lastig’, zegt Leny van Toorenburg van KBN.

‘Dit oponthoud raakt schippers economisch, maar ook sociaal’, gaat Van Toorenburg verder. De personeelskosten aan boord lopen namelijk gewoon door. Verladersorganisatie Evofenedex wijst op de enorme logistieke vertragingen die door de vastliggende binnenvaartschepen ontstaan.

Volgens Van Toorenburg is vooral het grillige karakter van de staking lastig. ‘Het is een wilde staking. Normaal wordt een staking door de vakbond uitgeroepen en kun je er rekening mee houden. Zo’n langdurige situatie in zo’n groot gebied hebben we nog nooit meegemaakt.’