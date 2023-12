Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen eist direct einde stremming sluizen

gijzelingssituatie

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) eist onmiddellijke opheffing van de scheepvaartblokkades. De staking met bijhorende blokkades aan de sluizen en bruggen op de Vlaamse waterwegen duurt nu al vier dagen. Vier dagen met zeer beperkt en zwaar verstoord vrachtverkeer via het water. ‘Dat is een ramp’, klinkt het bij het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen. ‘De schade op zowel economisch als menselijk vlak is niet meer te overzien, dus dit kan geen dag langer duren. Genoeg is genoeg’, beklemtoont Philippe Govers, directeur van het KBV.