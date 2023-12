Staking op Vlaamse sluizen onoverzichtelijk

Vakbonden willen onderhandelen

De staking op de sluizen in Vlaanderen is onoverzichtelijk geworden. Woensdagmiddag werd de sluis Evergem weer bediend door personeel dat bij de vakbond ACV is aangesloten, net als sluis Wintham. Later op de dag werd ook op het Albertkanaal sluis Wijnegem enige tijd bediend, maar later weer gesloten.