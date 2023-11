Nieuwe technieken, regels en slimme systemen op Smart Shipping Event

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, organiseert Schuttevaer dinsdag 28 november weer het Smart Shipping Event. Een dag die in het teken staat van slim varen, de nieuwste technologieën aan boord en innovaties die helpen de scheepvaart duurzamer en veiliger te maken. Niet onbelangrijk, ook de bijbehorende regelgeving komt aan bod. Om alvast een idee te krijgen van wat er op het bomvolle programma staat, zetten we een aantal onderwerpen en thema’s op een rijtje.

De ochtend van het Smart Shipping Event staat in het teken van systemen die de taken van schippers verlichten en zorgen voor een zuiniger manier van varen: de trackpilot en het emissiemonitoringsysteem. Op het podium van de hoofdzaal van Landvast in Alblasserdam bijten Alexander Lutz (Argonics) en Yves Hacha (Tresco) het spits af, over de ontwikkelingen van de trackpilot en een mogelijke standaard waarmee de hele sector vooruit kan. Remco Pikaart van Shipping Technology praat de aanwezigen bij over de werking en het nut van emissiemonitoringsystemen.

In verschillende sessies wordt uitgebreid ingegaan op Vessel Traffic Services (VTS), het delen van real-time vaarweginformatie, de kosten-baten van geautomatiseerd varen en slimme navigatiesystemen. Afgevaardigden van onder meer het Havenbedrijf Rotterdam, TNO en Rijkswaterstaat delen hier hun visie over.

Ook de ontwikkelingen en regels op het gebied van autonoom varen kunnen niet ontbreken op een dag die in het teken staat van Smart Shipping. Wetgeving, technieken, kaders en veiligheidssystemen worden uitgebreid behandeld door experts op hun vakgebied.

Natuurlijk is er ruimte om na afloop van het programma uitgebreid na te praten met alle aanwezigen, tijdens een gezellige borrel.

Dit is in het kort wat er allemaal op het uitgebreide programma staat. Meer informatie en interessante artikelen over deze onderwerpen vindt u in de hiervoor gemaakte special, die hier gratis te downloaden is.