De Klerk Werkendam begint aan kaderenovatie in Den Helder

De Klerk Werkendam is woensdag 11 oktober begonnen met het project ‘Kade Het Nieuwe Werk’. De kade verkeert in slechte staat en wordt daarom gerenoveerd. De werkzaamheden zijn een eerste stap in de uitvoering van het Maritiem Cluster.

De werkzaamheden werden in gang gezet door havendirecteur Jacoba Bolderheij en wethouder Pieter Kos van Den Helder. Als eerste onderdeel van de werkzaamheden wordt een 280 meter lange combiwand geplaatst. Op die manier kan aan de kade worden gewerkt.

Overigens wordt niet alleen de kade gerenoveerd. In het ontwerp van de kadewand is ook rekening gehouden met een vaardiepte van negen meter. Dat is een belangrijke stap voor Port of Den Helder. In de toekomst wil de haven grotere schepen kunnen ontvangen. Voor deze op de toekomst gerichte ontwerpseis is geld uit de regio en de provincie toegekend.

De kade ligt in het zuidelijkste deel van de zeehaven, bij de Koopvaardersschutsluis. Vooral vissers- en offshore-schepen maken er gebruik van om af te meren.

Lees ook: De Klerk krijgt renovatieproject Het Nieuwe Werk in Den Helder Lees ook: Den Helder wordt voorbereid op nieuwe generatie marineschepen