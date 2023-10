Reinier van Setten wint Nautilus prijs Meest Sociale Student zeevaartschool Vlissingen

Reinier van Setten heeft de Nautilus prijs Meest Sociale Student gewonnen tijdens de jaarlijkse Maritieme Officier (Marof) diploma uitreiking op de HZ University of Applied Sciences, (zeevaartschool) in Vlissingen.

Tijdens de ceremonie benadrukte Peter Harts, opleidingsmanager en nautisch hogeschooldocent, de uitdagende reis die de studenten de afgelopen vier jaar hebben doorgemaakt, met inbegrip van de hindernissen die de COVID-19-pandemie met zich meebracht.

Reinier, die Cum Laude afstudeerde, ontving de prijs van Hans Walthie, communicatieadviseur van Nautilus. Walthie las het juryrapport voor, samengesteld door de docenten van HZ, waarin Reinier werd geprezen voor zijn sociale verdiensten:

‘Reinier heeft op vele fronten laten zien dat hij sociaal zeer betrokken is en een positieve invloed heeft gehad op de opleiding. Hij heeft zich altijd sociaal opgesteld tegenover docenten en heeft actief deelgenomen aan voorlichtingsactiviteiten tijdens open dagen en meeloopdagen. Daarnaast was Reinier een gewaardeerd lid van de opleidingscommissie, waar hij regelmatig kritische vragen durfde te stellen. Hij heeft bijgedragen aan het Marof PR-team en verscheen in voorlichtingsvideo’s op de HZ-website. Bovendien is Reinier verkozen tot Young Maritime Representative van Nederland Maritiem Land, waarbij hij de promotie van de opleiding heeft bevorderd en medeoprichter is van het Instagramaccount HZ_Maritiem Officier. Samen met zijn technische klasgenoten bezocht hij regelmatig de Imarest bijeenkomsten in Delft.’

‘Het zit wel bij ons in de familie’, vertelt Reinier. ‘Mijn vader heeft hier ook gestudeerd en een oom en een neef hebben ook zeewater in de aderen. Zelf ben ik hier toen op de Open Dag geweest en ben vervolgens hier gaan studeren, zowel voor Marof als werktuigkundige.’ Hij kijkt ernaar uit om verder te gaan studeren aan de TU Delft voor een theoretische verdieping in de techniek.

Lees ook: STC verbindt studenten en maritieme bedrijven op Maritime Talent Days Lees ook: ILO ziet groeiend aantal reders dat zeelieden laat creperen