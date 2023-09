Rusland smokkelt Oekraïens graan naar Iran

Russische schepen laden op steeds grotere schaal graan afkomstig van de Krim en andere bezette gebieden in Oekraïne. Dat meldt Lloyd’s List Bulletin. Het meeste graan, afkomstig uit Marioepol, Berdjansk en Azov in het zuidoosten van Oekraïne gaat naar Iran. Het graan uit Oekraïne valt onder de sancties die westerse landen hebben uitgeroepen, Russisch graan valt daar niet onder.

Het graan wordt in sommige gevallen rechtstreeks naar Iran vervoerd, in ander gevallen wordt het geladen in de kleinere schepen en in de Straat van Kerch tussen de Krim en Rusland via boord-boordoverslag in grotere bulkcarriers geladen. Dat laat zien hoe het effect van de sancties ongedaan kan worden gemaakt. Terwijl de Russen terminals in Izmail en Neri, van waaruit Oekraïens graan wordt geëxporteerd regelmatig bombarderen, wordt vanuit Sebastopol Oekraïens graan gesmokkeld.

Bellingcat

Lloyd’s List heeft samen met het burger-onderzoeksnetwerk Bellingcat en de Amerikaanse nieuwszender Scripps News onderzoek gedaan naar de spookschepen die worden ingezet bij de transporten. Men baseerde zich daarbij op een combinatie van AIS-gegevens en satellietopnames, waarop op grond van kleur van dek, romp en schoorstenen, installaties aan dek en reddingboten kon worden vastgesteld dat een schip, dat bij het laden in Sebastopol gezien was, enkele weken later opdook in Iran.

Een van de schepen was de bulkcarrier Mikhail Nenashev. Dit schip werd opgepikt toen het volgens de AIS-gegevens onderweg was naar de Russische haven Kavkaz Port. Op een ankerplaats ten zuiden van de Krim verdween het AIS-signaal. Enkele dagen later toonde een satellietfoto een volkomen identiek schip, dat lag te laden bij de Avlita-terminal in Odessa. Eerder gemaakte foto’s van het schip en de satellietfoto’s werden vergeleken, waaruit bleek dat het om hetzelfde schip ging. Dat werd vervolgens gefilmd bij de doorvaart van de Bosporus en uiteindelijk opnieuw gefotografeerd toen het met de luiken open in de Iraanse haven Bandar Khomeni lag. In andere gevallen verdween het AIS-signaal ten noorden van Cyprus en verscheen enkele weken later weer, terwijl het schip noordwaarts voer op de Zwarte Zee.

Tien bulkcarriers

Lloyd’s List, Scripps News en Bellingcat hebben een lijst opgesteld van 10 grote bulkcarriers die regelmatig bij dit soort transporten betrokken zijn. Behalve de Mikhail Nenashev zijn onder meer dat de Matros Shevchenko, Matros Koshka en Matros Pozynich. Deze schepen meten 170 bij 27 meter. Zij varen op dit moment naar Syrië en Iran.

In het eerste jaar van de oorlog werd ook graan geleverd aan Turkije. En waar de transporten aanvankelijk allemaal via Sebastopol verliepen, is aangetoond dat ook nu schepen vertrekken vanuit de havens van Feodosia, Marioepol, Berdjansk en Kerch. In Sebastopol zijn ook regelmatig Syrische schepen gesignaleerd aan graanterminals.