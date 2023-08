Scheepsmotoren Event 2023: deze experts helpen u kiezen

Keuzehulp voor motor en brandstof

Het is voor binnenvaartondernemers een grote uitdaging de juiste motor of brandstof te kiezen. Wat is de beste oplossing, passend bij uw schip en onderneming? Marinus Jansen van Caterpillar Marine geeft inzicht in de variabelen, overwegingen en de mogelijkheden.

Waarom kiest een van de grootste tankrederijen VT Group voor FAME?

Na een succesvolle proef gaat De Vorstenbosch van rederij VT Group volledig op FAME, geleverd door FinCoEnergies, varen. VT wil FAME als biodiesel nu structureel inzetten en toewerken naar vergroening van de VT-vloot. Claudia Beumer van VT Group en Bas Goedegebuure (FinCoEnergies) delen hun inzichten.

Op weg naar CO₂-neutrale logistiek bij NPRC

Bij de NPRC staat duurzaamheid hoog op de agenda. Voor hun binnenvaartvloot én de hele bedrijfsvoering. Met Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC, bespreken we hun duurzaamheidsstrategie, het belang van CO₂-monitoring en hoe zij het gesprek aan gaan met de verlader.

Hoe draagt de bank bij aan een groene binnenvaartvloot?

De vergroening gaat gepaard met grote investeringen. Welke rol ziet de bank voor zichzelf weggelegd in het verduurzamen van de binnenvaartvloot? Hoe beoordeelt de bank een financieringsaanvraag? We gaan erover in gesprek met Michael van Son van ABN AMRO.

Waarom een roerpropeller overwegen?

Kies je voor een conventionele schroef of een roerpropeller? Waarom is een roerpropeller een goede keuze bij het realiseren van een duurzaam schip? Wim Boom van Veth Propulsion neemt u mee in de voordelen van een roerpropeller.

Meer informatie en inschrijven: www.scheepsmotorenevent.nl